ليبيا – حدد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل اسياسي عز الدين عقيل 5 تحديات رئيسية تواجه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ووصفها بأنها “تهديدات تشكل جوهر الأزمة الليبية”.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء، أوضح أن سلسلة التحديات تضم نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، وطرد المرتزقة، وإعادة هيكلة وتنظيم الجيش والشرطة، وإعادة النازحين والمهجرين.

واعتقد عقيل بأن تلك التحديات ليست مهامًا محلية، إنما يتحمل المجتمع الدولي نفسه مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بدعم الحكومة الليبية دعمًا مباشرًا حيال إنهاء هذه التهديدات التي ورط فيها الليبيون، وإلا فإن المصير الوحيد لهذه الحكومة هو الفشل الكامل كسابقاتها، على حد تعبيره.

وحول قصر فترة الحكومة ووظائفها المحددة، لفت عقيل قائلًا: “يفترض ألا يكون هناك شيء اسمه العمر القصير للحكومة. يفترض أن يوجه الاهتمام لجودة البنى التحتية لكيان الدولة، وليس لعمر الحكومة الذي يجب أن يكون ما يكون طالما أنها تنجز فعلًا بمجال إنهاء الفوضى الأمنية التي هي أولوية قصوى لدى الشعب، والتي هي أيضًا الأساس بإجراء الانتخابات المقبلة”.

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