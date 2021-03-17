ليبيا – قال الدبلوماسي التونسي السابق جلال لخضر إن قيس سعيّد يريد من خلال الزيارة التي يجريها لليبيا انتزاع الملف الليبي من الغنوشي الذي يعتبر أن له وصاية على العلاقات مع طرابلس، باعتبارها ظلت لسنوات محسوبة على تيار الإسلام السياسي.

لخضر أشار في تصريح لصحيفة “العرب” إلى أن الغنوشي يرى نفسه هو الأولى بالملف الليبي، وقد تدخل في البداية؛ ما تسبب له في أزمة مع قصر قرطاج. بحسب قوله.

وتابع الأخضر: “في نفس الوقت يريد سعيّد الذي يعيش منذ فترة عزلة سياسية طويلة على مستوى خارجي أن يستغل فرصة الملف الليبي لاستعادة المبادرة من جديد باعتبار أن تونس عضو في مجلس الأمن، وسيسمح له ذلك بأن يتحصل على الأسبقية في الملف الداخلي في نطاق الصراع المستمر على الصلاحيات مع البرلمان والحكومة”.

وبحسب لخضر فإن “زيارة الرئيس سعيّد ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وأن يكون لتونس موقع متقدم في إعادة بناء ليبيا وإعمارها، نظرًا للدور الذي قامت به تونس منذ الثورة؛ حيث استقبلت قرابة مليوني ليبي، ولدينا جالية ليبية مستقرة في تونس”.

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