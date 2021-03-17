ليبيا – بحضور وزير الداخلية عميد “خالد مازن” أقيم أمس الثلاثاء بمقر المعهد التدريب التخصصي حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة التجنيد لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وزير الداخلية أكد خلال كلمة ألقاها خلال حفل التخريج بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن هذه الدفعة الأولى من متخصصي العمليات الأمنية قد تلقوا كافة التدريبات التي تؤهلهم للممارسة المهام المناطة بهم في حفظ الأمن.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الدفعة رافدًا مهمًا لتحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد، وترسيخ العقيدة الأمنية التي ترتكز على نبذ الفرقة وتوحيد الصفوف تحت راية الوطن، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لحمل هذه الأمانة أمام الوطن والمواطن.

وهنأ الوزير الخريجين لإتمامهم البرنامج التدريبي بنجاح، مثمنًا الجهود التي بذلها المشرفون على هذه الدفعة.

وحضر حفل التخريج وزير الداخلية السابق فتحي باشاآغا، ووكيل الوزارة لشؤون الهجرة محمد الشيباني، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس قوة التدخل السريع ومدير المعهد التخصصي، وعدد من الضباط وضباط الصف بالوزارة، وأهالي الخريجين.

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