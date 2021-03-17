ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء في بيان له اكتشاف عينات مصابة بفيروس كورونا المتحور من سلالة جنوب أفريقيا والسلالة البريطانية في البلاد.

المركز وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكد أن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمصراته قام بدراسة 32 عينة موجبة لفيروس كورونا المستجد، باستخدام مشغلات (PCR) خاصة تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا (COVID-19)، تم الحصول عليها بالتواصل مع وزارة الصحة التركية.

وأكد المركز وجود عينتين مصابتين بالسلالة الإنجليزية (UK Strain – SARS-CoV-2 /B.1.1.7)، و15 عينة مصابة بسلالة جنوب أفريقيا (South African Strain – SARS-CoV-2 /B.1.351)، منوها إلى أن ذلك يفسر سرعة انتشار السلالة الإنجليزية، ويؤكد لأول مرة انتشار سلالة جنوب إفريقيا المتحوره في ليبيا.

وقال إن إكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر مايحدث حاليًا من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة، وربما يكون السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض أثنى على مجهودات فريق العمل المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومتابعتهم كل ما هو جديد في مجال الفيروسات للاستفادة منه في المختبرات.

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