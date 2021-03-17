روسيا – أكدت اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، أن الحدث الاقتصادي سيعقد هذا العام وجها لوجه مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

وناقشت اللجنة التنظيمية للمنتدى التحضيرات الرئيسية للحدث الاقتصادي، بما في ذلك إعداد الموقع والبنية التحتية لمدينة سان بطرسبورغ لفعاليات المنتدى مع مراعاة الإجراءات الصحية.

وسيعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل، ويعد انعقاد المنتدى بمثابة انتصار على جائحة فيروس كورونا، خاصة وأنه تم إلغاء هذا الحدث العام الماضي بسبب الجائحة.

ووفقا لأندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، فإن الأولوية لمنظمي المنتدى هي السلامة، وقال خلال اجتماع اللجنة: “أود أن ألفت انتباهكم إلى واقع أننا لم ننظم حتى الآن مثل هذا الحدث الاقتصادي مع مراعاة القيود التي فرضها الوباء”.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير مجموعة من تدابير السلامة الوبائية لتطبيقها خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث ستتم مراقبة الحالة الصحية لضيوف المنتدى، كما أنه من المقرر استخدام أجهزة تهوية خاصة قاعة المعرض، أما مركز المؤتمرات فسيتم تزويده بأجهزة تطهير.

من جهته قال أنطون كوبياكوف سكرتير اللجنة التنظيمية للمنتدى، إن “المنتدى سيعقد وجها لوجه ومع استخدام التقنيات الرقمية الحديثة”، مشيرا إلى أن المشاركين الأجانب عبروا عن اهتمامهم بفعاليات المنتدى.

وأكد المسؤول الروسي أنه سيتم تطبيق تدابير سلامة صحية وفقا للمتطلبات الروسية ومعايير منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

ويشارك في المنتدى عادة مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق مشاركته في المنتدى بشكل شخصي وليس عبر الفيديو.

ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وتشمل فعالياته أعمالا مختلفة مثل الطاولة المستديرة وفعاليات ثقافية، كما يعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.

المصدر: RT

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