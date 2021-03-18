الصين – تلقى جيانغسو سونينغ، بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، ضربة موجعة، اليوم الخميس، بعدما أكد الاتحاد الآسيوي للعبة، استبعاده رسميا من نسخة العام الحالي من دوري أبطال آسيا.

وأصبح مستقبل جيانغسو سونينغ في مهب الريح عقب إعلان ملاكه، مجموعة “سونينغ”، في الشهر الماضي توقف نشاطه لأسباب مالية، بعد أشهر قليلة من فوزه باللقب المحلي للمرة الأولى.

وقالت المجموعة، إنها توقفت عن تمويل النادي وعرضته للبيع.

وبالتالي فإنه يتعين على النادي الانتقال لملكية جديدة قبل بداية الموسم المحلي الجديد المتوقع انطلاقه أواخر أبريل القادم.

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا، أوقعت جيانغسو سونينغ، في المجموعة السابعة، إلى جانب ناجويا جرامبوس الياباني، وجوهور دار التعظيم الماليزي، إضافة إلى الفريق الفائز من المواجهة بين بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وراتشابوري التايلاندي.

وبناء على استبعاد جيانغسو سونينغ، فقد تقرر مشاركة بوهانغ وراتشابوري، في منافسات المجموعة السابعة عند انطلاقها في يونيو المقبل.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares