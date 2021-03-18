ليبيا – شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها إلى ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية أن الزيارة الأولى لسعيد بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، تندرج في إطار سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، وتعزيز مسارات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وليبيا في كافة المجالات.

وأسفرت هذه الزيارة “الناجحة” عن اتفاق الجانبين التونسي والليبي على وضع خطة عمل مشتركة لإعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والتجارية، من خلال تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية وتكثيف التعاون في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الماثلة، وكذلك الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لانتظارات الشعبين.

وفي إطار الزيارة الرئاسية الى ليبيا، إلتقى الجرندي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، واتفق الوزيران على العمل سويًّا من أجل رفع التحديات الاقتصادية المشتركة، لا سيما من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين، وتنشيط المبادلات التجارية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، بما من شأنه خلق شراكات ثنائية ذات مردودية.

كما اتفق الوزيران على التعجيل بعقد الاستحقاقات الثنائية القادمة، ولا سيما عقد اللجنة التحضيرية التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين موفى الشهر الجاري، تحضيرًا لعقد اللجنة العليا المشتركة.

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