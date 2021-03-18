الجيش المصري يعلن عن تدريب عابر مع قوات بحرية أمريكية

الجيش المصري يعلن عن تدريب عابر مع قوات بحرية أمريكية

مصر – أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا لمواجهة التحديات المشتركة في البحر الأحمر.

ووفقا لبيان الجيش المصري شاركت في التدريبات الفرقاطة المصرية “شرم الشيخ” مع السفينة البرمائية الأمريكية “USS SOMERSET- LPD 25” في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتحليل صورة الموقف (سطحي/ جوي/ تحت السطح/ إلكتروني) بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

وتأتي تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

المصدر: RT

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