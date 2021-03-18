ليبيا- أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، تم خلال الاتصال تقديم التهنئة للدبيبة لتوليه رئاسة الحكومة في ليبيا، مع الأمنيات له بالتوفيق؛ فضلًا عن تدارس سبل تعزيز العلاقات الليبية اليونانية في كافة المجالات.

هذا ووجه الدبيبة الدعوة لميتسوتاكيس لزيارة ليبيا، وهو ما وافق عليه الأخير وقدم ذات الدعوة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بهدف زيارة اليونان، مع التأكيد على قرب تسمية سفير يوناني جديد في البلاد.

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