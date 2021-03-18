ليبيا – كشف عضو مجلس النواب خليفة الدغاري تفاصيل اجتماع اللجنة المالية بعد توقفها عن الاجتماعات واللقاءات لأكثر من عامين، بسبب وجود انقسام في مجلس النواب، على حد قوله.

الدغاري قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن اللجنة اجتمعت بعد استلام قانون الميزانية الذي أحيل منذ يومين، والذي من صلاحية المجلس مناقشته على مدى شهر قبل احالته لمجلس النواب ليتم اعتماده أو إعادة قراءاته.

وأضاف: “نظرنا في القراءة الأولية للقانون المتكون من 4 أبواب، الميزانية هذا العام كبيرة جدًا، بالتالي هناك الكثير من الأمور غير الواضحة والتي تحتاج للمزيد من الوقت، القيمة المقترحة للميزانية تتجاوز المئة مليار مقسمة على أربعة أبواب وعلى باب الطوارئ، الإيرادات النقدية لهذا العام بلغت ما يزيد عن مليون و100 ألف برميل في اليوم، قدرت على حساب الـ50 دولار لسعر برميل النفط، وأصبح الرقم يتجاوز الـ100 مليار،. ما دعا أن تكون الميزانية كبيرة بهذا الشكل هو تغير سعر الصرف الذي يزيد عن الـ4 ونصف الآن”.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المقترح المقدم للجنة من خلال اللجان الفنية السابقة التي قامت بعدة جولات وتوصلت للمقترح الذي فيه العديد من البنود غير الواضحة تمامًا، والتي تحتاج للمزيد من الشرح من خلال استدعاء وزير المالية وبعض الفنيين، وفي حال تطلب الأمر سيتم استدعاء رئيس الحكومة الليبية الموحدة لتوضيح النقاط.

كما أوضح أن هناك بعض الأرقام المرسلة التي لا توجد معها تقارير وتوضح كيف تمت التقديرات، مؤكدًا على أن اللجنة ستكون حريصة بشأن قانون الميزانية هذا العام على عكس العام الماضي.

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