ليبيا – قالت مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة وعضو ملتقى الحوار الليبي سلوى الدغيلي إن هناك شكوكًا ومخاوف حول إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام، بسبب عدم استكمال القاعدة الدستورية والقانونية.

الدغيلي وفي تصريح لصحيفة المرصد اليوم الخميس أكدت أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي أوشكت على إنهاء مهمتها، مضيفةً أن جلسات اللجنة توقفت لسبب غير مفهوم، ولم يتم الحصول على أي سبب مقنع أو تبرير من موظفي البعثة المنخرطين مع اللجنة بشأن إتمام الأساس الدستوري والقانوني الذي يبرر هذا الاتقطاع.

وأعربت عن تمنيها بالتزام الجميع بما جاء في خارطة الطريق بخصوص الانتخابات والضغط لإنهاء هذه المرجعية، مطالبة الحريصين على الوصول للانتخابات البرلمانية والدستورية أن يتحملوا مسئولياتهم بالخصوص.

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