الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1750.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس الجاري عند 1755.25 دولار.

فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1749.80 دولار للأونصة.

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير، في ظل ارتفاع متوقع، وإن كان مؤقتا، في التضخم.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة ما يزيد عن عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2599.75 دولار للأونصة، ليواصل ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ الثاني من مارس 2020 بعد أن خفضت الشركة الروسية “نورنيكل”، أكبر منتج للمعدن، توقعاتها للإنتاج.

بينما زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26.49 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1214.55 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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