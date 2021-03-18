ليبيا- تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة عامة وليبيا خاصة.

ووفقًا لما صرح به متحدث رسمي باسم الرئاسة المصرية، فقد تدارس السيسي وميتسوتاكيس مستجدات الملف الليبي، مع التأكيد مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها هذا الملف المهم للبلدين ودول المنطقة عامة.

وتأتي هذه التطورات بعد أداء السلطة التنفيذية الجديدة المؤلفة من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وطاقمه الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وتسلمهم مهامهم من السلطات السابقة.

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