ليبيا – قال المحلل المالي سليمان الشحومي إن الايرادات النفطية تعود من جديد إلى حسابات المصرف المركزي، تنفيذًا للاتفاق المبرم سابقًا بتجميدها لدى الموسسة الوطنية للنفط، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الشحومي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نشكر الله أن هذا أصبح الآن واقعًا ملموسًا واستبشرنا واستبشر به الليبيون. طبعًا الآن يمكن أن يتم إقرار ميزانية الدولة الليبية الموحدة وإصدارها بقانون من السلطة التشريعية لتكون على أمل عنوانًا لحل الأزمات والاختناقات التي تواجه الدولة والشعب، وليس بابًا جديدًا في كتاب الفساد”.

وأشار إلى أنه من ضمن الاتفاق أيضًا أن يتم فتح المقاصة المصرفية مع المصارف الليبية بشرق البلاد، وهذا ما تم الالتفاف عليه بمنح قرض للمصارف لاستخدامه في تسوية عملياتها الخاصة بالصرف الأجنبي، دون أن يتم دمج الحسابات الموجودة طرف المصرف المركزي بالبيضاء إلى حين إتمام عملية المراجعة.

وتابع: “ولكن وللأسف استمرت عمليات المقاصة متعثرة وتوقفت على العديد من المصارف الرئيسيّة بشرق البلاد، مما أربك عمليات فتح الاعتمادات، فلا يمكن فتح اعتمادات بالمصارف المختلفة إلا عبر اشتراطات محددة زادت من الامر تعقيدًا وبسقف محدد، كإيداع القيمة نقدًا بالحساب أو أن يكون لديك صك إلكتروني وانحسار عمليات فتح الاعتمادات والحصول على النقد الأجنبي لمن لديه القدرة على العمل من منطقة محددة من البلاد”.

كنا لفت إلى أنه بتوحيد سعر الصرف يجب أن يتمكن الجميع من الحصول على حقوقهم والوصول لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالتجارة الخارجية في أي مكان بالبلاد، وعلى مصرف ليبيا المركزي أن يقود عمليات التسوية ويسهلها، فذلك أهم أدواره على الإطلاق، فهو مصرف المصارف ولا بد أن ترفع القيود المجحفة التي قد تزيد من الاحتقان الجهوي، وتسبب في تعثر حكومة الوحدة الوطنية بعد ولادتها القيصرية، بحسب قوله.

واختتم قائلًا: “آن الأوان للنظام المصرفي الليبي أن يعمل بعدالة وأن تنساب عمليات التسوية والمقاصة كانسياب الدم في العروق، دون وجود جلطات أو تخثرات تمنع حرية انتقال الأموال والشعور بعدم العدالة في الحصول على الخدمات وعدم المساواة مع كافة المصارف الأخرى”.

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