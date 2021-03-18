إيطاليا – واصل بايرن ميونخ الألماني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مضيفه لاتسيو الإيطالي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما امس في إياب دور الـ16 للبطولة.

وأحرز ثنائية العملاق البافاري كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقتين (33 من ضربة جزاء، و73) على الترتيب.

بينما سجل الإيطالي ماركو بارولو هدف فريق “نسور” لاتسيو في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ.

ورفع روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) الملقب بـ”ليفان_غول_سكي” لغزارة أهدافه، هدف الخامس في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، والـ73 خلال 96 مباراة شارك فيها حتى الآن مع الأندية التي لعب لها في “التشامبيونز ليغ”.

وأكد فريق بايرن ميونخ علو كعبه على ضيفه لاتسيو، بفوزه عليه اليوم، كما في مباراة الذهاب أيضا (4-1) التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وحجز مقعدا له في دور الثمانية “للتشامبيونز ليغ” بجدارة.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares