ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حسن القلعي أن غضب قيادات حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بتونس من زيارة قيس سعيد إلى ليبيا يندرج في سياقين، أحدهما دولي والآخر محلي.

القلعي رأى في تصريحه لموقع “إرم نيوز” أن ارتباط حركة النهضة بالمحور القطري التركي، يجعلها في موضع الدفاع المبطن والمعلن لحصة تركيا في إعادة إعمار ليبيا، ولذلك فهي على استعداد لاستهداف كل طرف يتعاون مع الجانب الليبي خارج هذا الحلف، بحسب تعبيره.

وأضاف القلعي أن الصراع الداخلي المحتدم بين النهضة والرئاسة، يجعلها في موضع عدم الرضا عن كل التحركات التي يجريها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الداخل والخارج.

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