ليبيا – قرر الجيش السماح للسفن والبواخر التجارية التي تحمل العلم التركي بدخول موانئ شرق البلاد الخاضعة لسيطرته، وذلك بعد انقطاع دام حوالي عامين، بسبب التدخلات التركية في ليبيا.

رئيس أركان القوات البحرية للجيش اللواء فرج المهدوي وفي تصريح لموقع “العربية.نت” اليوم الخميس، أوضح أن هذا القرار تمّ اتخاذه للصالح الليبي، وذلك لرفع العبء والمعاناة عن التجار الليبيين الذين كانوا يدفعون الكثير من الأموال للحصول على البضائع من موانئ المناطق الغربية، وبالتالي تخفيض أسعار السلع الموّردة إلى ليبيا على المواطنين قبل بدء شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك.

وأضاف أن أول سفينة تركية ستصل إلى ميناء بنغازي يوم 25 مارس الجاري قادمة من دولة تونس، وعلى متنها سلع تونسية، مشيرًا إلى أن الأتراك يستحوذون اليوم على تراخيص الشحن البحري نحو ليبيا.

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