ليبيا – عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف اليوم الخميس اجتماعًا مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

رئيس اللجنة العلمية الاستشارية عبد المنعم أبو لائحة اطلع بحسب المكتب الاعلامي للوزارة المقريف على تقرير عن عمل اللجنة وآلية تنفيذ الإطار الوبائي، مطالبًا وزارة الصّحة واللجنة العليا لمُكافحة جائحة كورونا بضرورة تضمين شريحة المُعلّمين مع الشرائح الأولى المُستهدفة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقدّم المقريف في كلمة له خلال الاجتماع شُكره لرئيس، وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية، وفريق تقييم ومُتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسّسات التّعليمية على الجُهود المبذولة من جمع المعلومات والإطار الوبائي مُؤكدًا على أهمية تفعيل التعليم عن بُعد في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أنه سيم إضافة أعضاء إلى اللجنة الاستشارية العلمية حتى يتم مُتابعة وتنفيذ الإطار الوبائي بكافة المناطق الليبية، مُؤكدًا على ضرورة التزام مُراقبات التعليم ومديري المدارس وفرق تقييم الجُهوزية بالإطار الوبائي.

وفي خِتام الاجتماع اِطمَأنَّ الوزير على سير العملية التعليمية وفق المطلوب، وتقيّد الطلاب والمعلّمين بالإجراءات الاحترازية لمُجابهة جائحة كورونا، مؤكدًا أن الدراسة مستمرة في جميع مراحلها التعليمية، وأنه لا صحة لشائعات إيقاف الدراسة.

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