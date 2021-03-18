ليبيا – قدمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش برنامج العمل بالوزارة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية نقل عن المنقوش قولها بأنها بصدد تغيير السفراء وتقليصهم وفق ماتتطلب به المرحلة دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

وأشارت المنقوش أنها ستنظر في تقليص الملحق لكل سفارة والعمل على تسميت سفراء جدد.

المنقوش لفتت إلى أن من ضمن البرنامج المقدم تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

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