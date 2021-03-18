الولايات المتحدة – ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن سوق العمل تستعيد التوازن مع تسارع وتيرة التطعيم باللقاحات ضد كورونا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة بلغ للمرة الأولى مستوى عند 770 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 مارس الماضي، مقارنة مع 725 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ونزلت الطلبات عن الذروة القياسية المسجلة في مارس 2020، لكنها لا تزال عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، وقد تظل مرتفعة بسبب زيادة المنافع التي يحصل عليها العاطلون عن العمل.

المصدر: رويترز

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