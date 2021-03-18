ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رحل إلى غير رجعة عن المشهد السياسي الليبي.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس أضاف: “سنوات ليست بالقليلة قادها مُرهِقًا بها المواطن ومفرطًا فيها بسيادة الوطن، رحلت بخيرها وشرها كما رحل هو اليوم، وكما سنرحل جميعًا”.

وتابع: “فايز السراج يرحل إلى غير رجعة عن المشهد السياسي الليبي بعد أن أتاح له التاريخ فرصة ذهبية كان يستطيع أن يخلد بها اسمه في صفحات المجد المشرقة، لكنه لم يفعل”.

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