روسيا – تنبأ السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف بمستوى العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور.

وكتب بوشكوف على “تويتر”: “مثل هذه الخطوة استثنائية في الدبلوماسية. الخطوة التالية هي سحب السفير وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية”، مشيرا إلى أن موسكو “عازمة بشكل واضح على إعادة تقييم جوانب العلاقات بشكل كامل مع الولايات المتحدة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها “استدعت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور، وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، إن “الهدف من المشاورات هو بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتخاذه على خلفية حال العلاقات مع واشنطن”.

وأكدت زاخاروفا أن الأهم بالنسبة لموسكو هو “تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأمريكية” التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن.

المصدر: “لينتا.رو”

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