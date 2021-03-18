إنجلترا – تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني إثر فوزه عليه (2-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما امس.

ووقع على ثنائية الفريق اللندني كل من لاعب خط الوسط المغربي حكيم زياش والمدافع الإيطالي إميرسون بالميري في الدقيقتين (34، و90) على الترتيب.

وأكمل فريق أتلتيكو مدريد “الروخي بلانكوس” المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المونتينيغري ستيفان سافيتش، في الدقيقة 82 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة لندن.

وجدد تشيلسي “البلوز” بذلك فوزه على أتلتيكو مدريد، بعد أن كان قد تغلب عليه (1-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما ضمن دور الـ16 “للتشامبيونز ليغ”، على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخاريست.

المصدر: RT

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