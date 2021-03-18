روسيا – يخطط مركز “كلديش”الروسي للبحوث العلمية الفضائية لإجراء اختبارات فضائية للمحركات الأيونية الواعدة بعد عام 2025.

صرّح بذلك لوكالة “تاس” الروسية ناطق باسم المركز قائلا إن اختبارات المحرك الجديدة ستجري أعوام 2025 – 2030.

وأوضح أن مهندسي المركز قد صنعوا نماذج اختبارية جاهزة للمحرك تتراوح قدرتها بين 200 واط و35 كيلوواطا. ويتم الآن تأكيد مواصفاتها التقنية. ويتوقع أن يطلق قريبا نموذج اختباري لمحرك ينتج قدرة 100 كيلوواط.

وحسب الناطق فإن المحركات ذات قدرة منخفضة ستستخدم في الأجهزة الفضائية (الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية) المحلّقة في مدار الأرض المنخفض. أما المحركات الأيونية ذات القدرة العالية فستستخدم في المركبات والشاحنات والمحطات العلمية التي ترسل إلى القمر وكواكب أخرى.

وأوضح الناطق أن عمر المحرك الأيوني يقدر بـ15 عاما.

يذكر أن المحرك الأيوني هو نوع من المحركات الكهربائية التي يقوم مبدأ عملها على إنتاج قوة الدفع الناجمة عن الغاز المؤين الذي تم تسريعه ليبلغ سرعة هائلة. ومن ميزات المحرك الاستهلاك المنخفض للوقود والفترة الطويلة لعمله غير المنقطع.

المصدر: تاس

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