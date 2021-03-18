إيران – أكد مسؤول أمني إيراني إن السبب في تعطيل إحياء المحادثات النووية يعود إلى “استراتيجية مخادعة” من قبل الغرب، لا “لمشكلات تكتيكية” والوضع الداخلي في إيران كما اعتبر وزير خارجية فرنسا.

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان أمس “هناك مشكلة تكتيكية وكذلك مسألة داخلية في إيران…لأننا نقترب من الانتخابات الرئاسية (هناك) في يونيو”.

وردا على ذلك قال علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على “تويتر”: “لن يحدث شيء ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات فعالة لرفع العقوبات الجائرة”.

وتسعى فرنسا، إلى جانب بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لإقناع الولايات المتحدة وإيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات غير رسمية كخطوة أولى لإحياء اتفاق طهران النووي الموقع عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وبدأت إيران انتهاك قيود الاتفاق المتعلقة بأنشطة تخصيب اليورانيوم في العام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي أمر بها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الذي عارض الاتفاق، قبل وصوله للسطلة، وسعى إلى إفساده.

المصدر: “رويترز”

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