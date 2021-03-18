ليبيا- أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل أن لعلاقة تونس بليبيا خصوصية استثنائية تميزها عن سائر العلاقات بين باقي الدول في المنطقة التي تحكمها محددات معينة.

عقيل أوضح في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعتها صحيفة المرصد أن العلاقة جسدتها مقولة الراحل الباجي قائد السبسي أن ليبيا وتونس شعب واحد ودولتان. مبينًا أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد ستحسب لتونس، في ظل ضعف شديد لمساهمة دول الجوار بحل الأزمة الليبية واستئثار واشنطن بذلك.

وأضاف عقيل أن زيارة سعيد تهدف لطمأنة الحكومة الجديدة أن تونس إلى جوارها ومستعدة لتقديم خدماتها لإنجاح المرحلة الانتقالية في تاريخ ليبيا ما بعد الثورة، مؤكدًا أنها جرت في إطار ظروف اقتصادية صعبة يعيشها التونسيون؛ فالانفتاح على الليبيين من أبرز عوامل السياسات الاقتصادية التونسية لاستعادة التعافي السريع.

وبين عقيل أن القوة التصديرية لتونس إلى ليبيا في العام 2010 كانت في حدود 4 مليارات دولار، أي ما قيمته 6.6 % من إجمالي حجم الاقتصاد الليبي الذي كان يقدر في ذلك العام بـ80 مليار دينار، وهو ما جعل التونسيين الشريك الرابع لليبيين بعد الصين وتركيا ومصر.

وأضاف عقيل أن تونس ستلعب دورًا مهمًا في إعادة الإعمار في ليبيا بالنظر إلى قوتها الجغرافية ونمطها المعيشي القريب من النمط الليبي، ولذلك سيبقى التونسيون ملوك الأرصفة في الأسواق الليبية؛ لأن ثمة سلعًا تونسية لا يمكن لأي دولة أن تزاحمها فيها.

وأوضح عقيل أن مسألة إعادة إحياء المبادلات التجارية بين تونس وليبيا ستكون إحدى أهم الهموم التي ستركز السلطات التونسية على معالجتها، خاصة وأن حجم القوة التصديرية للتونسيين إلى الليبيين تراجعت إلى حوالي مليار و700 مليون دولار في العام 2019.

وتابع عقيل: “سيكون على تونس أن تبدأ في إعداد قواعد البيانات والاتصال بالحكومة الجديدة وفهم احتياجاتها، سواء الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، ولكن يبقى السؤال: هل فعلًا قرر المجتمع الدولي عودة الاستقرار إلى ليبيا لنستطيع القول أنه حان الوقت ليستعد الطرفان لاستئناف علاقات اقتصادية قديمة ودفعها تصبح أفضل؟”.

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