مصر – أعلنت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في القاهرة، أن حجم التجارة البينية بين مصر وفرنسا خلال عام، وصل إلى 3 مليارات دولار، بزيادة حوالي 20% عن العام الماضي، رغم كورونا.

وقال أيمن بدوي رئيس الغرفة، إن السنوات الماضية شهدت تعاونا بين فرنسا ووزارة التربية والتعليم المصرية في مجال التعليم الفني من خلال المعهد الأوروبي للتنمية، ومن خلال تطوير المدارس الفنية والمناهج في مدرستين بالإسكندرية ومدرسة بالقاهرة، مشيرا إلى أن هناك جهودا لزيادة عدد المدارس في برتوكول التعاون.

من جهة أخرى، أشار بدوي إلى أنه في مجال الصناعة قامت الغرفة الصناعية بتنسيق زيارة وفد مصري إلى فرنسا ومقابلة المصدرين لتصدير الفاكهة إلى أكبر سوق فرنسية.

المصدر: اليوم السابع

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