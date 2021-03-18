ليبيا – قال الخبير السياسي الليبي محمد قشوط إن مليشيات بقايا حكومة فائز السراج هي العائق الأول والأخير أمام استقرار ليبيا، وقد تكن أصعب المشكلات التي ستواجه حكومة الوحدة الوطنية من الناحية الأمنية.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء، أوضح أن البعثة التي ستشرف على إخراج المرتزقة يجب أن تأخد باعتبارها ملف المليشيات وتفكيكها، قبل أن تدخل البلد معترك الانتخاب وتستخدمه جماعة الإخوان مرة أخرى للانقلاب على الشرعية.

وأكد أن المليشيات كانت وما زالت ورمًا خبيثًا في جسد ليبيا يجب استئصاله، وأن ليبيا ستستمر في حلكتها السياسية ما داموا هم المسيطرين على السلاح ويمتلكون زمام المبادرة غربي البلاد.

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