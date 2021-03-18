ألمانيا – رفعت أسهم مصنعي السيارات المؤشر “داكس” الألماني إلى مستوى قياسي اليوم، في حين قفزت الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة، بعد تعهدات لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وصعد المؤشر “داكس” الألماني للأسهم القيادية 0.7 بالمئة، وارتفع المؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.2 بالمئة، في حين نزل المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.1 بالمئة، قبيل إصدار بنك إنجلترا المركزي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة، وجرى تداوله دون أعلى مستوى له على الإطلاق، بأقل من 2 بالمئة.

وجاء الارتفاع بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، رغم توقع زيادة النمو الاقتصادي.

وفي ظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد قرار المجلس، قادت أسهم القطاعات الشديدة التأثر اقتصاديا، مثل مصنعي السيارات والبنوك وشركات التعدين والسفر والترفيه، المكاسب في أوروبا.

المصدر: رويترز

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