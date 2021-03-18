ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن “الثورة” قامت لمحاسبة النظام السابق؛ لذلك يجب محاسبة المؤسسات التي قامت بعد “الثورة”، من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الانتقالي للحكومة الانتقالية والمؤقتة والمؤتمر الوطني العام وحكومة الوفاق والرئاسي.

مرغم قال خلال مداخلة عبر برنامج “شارك” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه من الطبيعي أن تكون عملية التسليم والاستلام سلسة، مؤكدًا على ضرورة ألا تتنازل الشعوب عن مبدأ المحاسبة؛ لأن غيابه يشجع الأجيال القادمة على المزيد من الفساد.

وأردف: “المحاسبة تقييم للمرحلة السابقة وللمواقف السياسية والمالية وكيف كان التصرف فيها، السراج قبل أن ينتخب هو يعرف بأن حفتر انقلب على الإعلان الدستوري وهدفه الاستيلاء على السلطة، ومع ذلك ذهب وشارك في عقد جلسة طبرق تحت حماية حفتر الانقلابي، أعضاء مجلس النواب منذ ذهابهم واحتمائهم بحفتر فقدوا شرعيتهم، لأنهم دخلوا في حماية شخص لا يعترف بالدستور”.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء العسكريين لتقييم أداء فائز السراج كـ “قائد أعلى للقوات المسلحة” والقرارات التي اتخذها إن كانت مناسبة وتحمي القوات أم لا، مبينًا أن المحاسبة التي يتم الدعوة لها تتمثل بإحالة المسؤولين للقضاء والأجهزة الفنية، لا فوضى وتصفية حسابات سياسية. وفقًا لتعبيره.

كما لفت إلى أن هناك صعوبة في تحريك ملف الفساد، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى والضرورية والتي لا يجوز تخطيها هي البدء بمحاسبة المسؤولين الكبار، واختيار أشخاص لا يقبلون بالفساد.

وتابع: “السراج وجدت أدلة كبيرة على فساده وتعينه للفاسدين وإطاحته بوزير الاقتصاد علي العيساوي، لرفضه أن يعطي السجل التجاري لجهة ما؛ الأمر الذي يدل على أنه لا يريد من يلتزم بالقانون، وكان حريصًا على نشر الفساد”.

وأكد على ضرورة اختيار وزراء صالحين بحكومة الدبيبة ولا يبتغون الثراء على حساب المجتمع والخزانة العامة، بحسب تعبيره.

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