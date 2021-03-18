ليبيا – قال مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن هناك عصابات في الدولة متآمرة على الشعب الليبي منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هناك أموالًا رصدت في ديوان المحاسبة لبعض المؤسسات قد صرفت دون وجه حق.

الغرياني دعا خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد كل من امتدت يديه على هذا المال ظلمًا وعدوانًا، أن يتوب إلى الله.

وتابع: “أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي مخازيَ شنيعة من السرقات والاحتيال وأكل أموال الشعب والمحتاجين والمستضعفين، ومال الخزينة العامة يتحايلون عليه بطرق مختلفة من كافة الأجهزة في الدولة مع العلم أن هذا من الكبائر والغلو”.

واستطرد حديثه قائلًا: “هناك عادة سيئة اعتاد عليها الناس كلما اقترب شهر رمضان ليس في هذا العام فقط بل منذ سنوات، في منتصف شهر رجب ولمنتصف رمضان الأسعار كل يوم ترتفع وتزيد، والسبب ليس جشع التجار فقط والاستغلال، بل السبب نهم المستهلك؛ فعندما يشتد الإقبال ترتفع الأسعار ومن المفترض على التاجر الصادق الأمين أن يرفق بالناس ويحافظ على مقدار معتاد من الربح حتى لو كان قليلاً، فلا ينبغي للمسلم استغلال حاجة الناس من السلع”.

كما أردف: “عندما يكثر الجشع والطمع ينبغي للمسؤولين أن يضعوا حدًا لهذا ولا يتركوا الناس في غلاء فاحش وظلم بالأخص في ظل نقص السيولة، يجب على الجهات المسؤولة عن الأسواق التدخل ومراقبة الأسعار ووضع التسعيرات العادلة، من خلال اجتماع المسؤولين مع كبار التجار والأمناء ودراسة رأس المال في الوقت الحاضر والربح المناسب”.

وأوضح أنه يجب معاقبة ومحاسبة كل من يبيع بسعر خلاف التسعيرة، مضيفًا: “عندما تكون التسعيرات مدروسة تحصل منها منفعة، ولو كانت مفروضة على التجار بحيث لا يكون لهم ربح هذا غير جائز؛ لأنه يؤدي للفساد واختفاء السلع وبذلك تزداد على الناس المشقة”.

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