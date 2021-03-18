ليبيا – أكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن زيارة الرئيس التونسي إلى ليبيا جاءت من أعلى مستوى في الدولة التونسية، كخطوة لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، موضحًا أن قيس سعيد يشغله مسألة نجاح المسار الانتقالي في ليبيا، وملف تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

ثابت أوضح في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الدستور حدد صلاحيات الرئيس في تحديد بوصلة السياسات الخارجية للدولة، معقبًا: “زيارة قيس سعيد إلى ليبيا تعطي رسائل واضحة بأنه لا تعامل مع أطراف غير رسمية، وهو ما يمكن أن يفهم من خلال تشكيل الوفد الذي اصطحبه وضم طاقم الرئاسة ووزير الخارجية فقط”.

وأضاف: “سعيد يمهد الطريق لاتفاقات مهمة على الصعيد الأمني والتنموي، ويريد أن يظهر نفسه بعيدًا عن الأطراف التي لا تملك حق تشكيل تصور للعلاقات الخارجية لتونس مع الدول الأخرى، كما أنه مهتم بملف محاربة الإرهاب والتطرف بالتعاون بين البلدين الجارين”.

واعتقد أن قيس سعيد يريد التخلص من كل العناصر التي سممت العلاقات بين البلدين، بحسب قوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares