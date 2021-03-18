مودي يدعو لحشد الجهود ومنع موجة ثانية من كورونا في الهند

مودي يدعو لحشد الجهود ومنع موجة ثانية من كورونا في الهند

الهند – دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تكثيف فحوص كشف الإصابة بفيروس كورونا وفرض قيود محلية، لمنع موجة ثانية من جائحة كورونا في بلاده.

وقال مودي خلال مؤتمر عقده مع المسؤولين الإقليميين في البلاد لبحث الأزمة الصحية: “علينا وقف هذه الموجة الثانية من الوباء باتخاذ تدابير سريعة وحاسمة”.

وأضاف: “في الأسابيع الماضية سجلت 70 منطقة زيادة بأكثر من 150 بالمئة في عدد الإصابات، وإن لم نوقف تفشي الفيروس فورا سيستشري في كل أنحاء الوطن”.

وسجلت الهند أكثر من 11.4 مليون إصابة بكورونا، فيما بلغت حصيلة وفياتها بالفيروس 160 ألفا.

المصدر: “أ ف ب”

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