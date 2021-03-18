ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأربعاء نائبة سفير هولندا لدى ليبيا مونيك كوزليوس والوفد المرافق لها، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبو بكر مردة، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي.

بدورها، أعربت كوزليوس عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في المجال الانتخابي وتوظيف تجربة بلادهم العريقة بمجال القانون والانتخابات، لدعم المفوضية في هذا الاستحقاق الوطني الذي أجمع عليه الليبيون كسبيل للاستقرار والتقدم والسلم المجتمعي.

هذا ورافق عضوا مجلس المفوضية الشعاب ومردة السفيرة والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لمقر المفوضية، للاطلاع على تجهيزاته ومرافقه ومستوى التحضيرات في البنية التحتية التي تضمن توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات، وفق المعايير المتعارف عليها دوليًا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares