عدن – نجا وزير الخدمة المدنية ناصر الوالي، الخميس، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بموكبه في محافظة عدن (جنوبي البلاد).

وناصر الوالي، هو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “المدعوم إماراتيًا”، وأحد أعضاء الحكومة من جانب المجلس في حكومة المناصفة.

وقال مصدر أمني للأناضول، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الوالي خلال ذهابه إلى مقر عمله، على خط المملاح بمدينة خور مكسر شرقي عدن.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث ومنعت مرور السيارات فيه.

ويربط خط المملاح بين مديريتي خور مكسر والشيخ عثمان، ويمر بمحاذاة مطار عدن الدولي.

ولم يصدر بيان رسمي حتى الساعة 07:30 ت غ، بشأن محاولة الاغتيال.

ومنذ أسابيع، تشهد عدن احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها.

ويسيطر على المشهد الأمني في محافظة عدن قوات مدعومة إماراتيًا، منذ طرد الحكومة منها في أغسطس/ آب 2019، وحتى ما بعد عودة حكومة المناصفة في 30 ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم.

وفي 18 ديسمبر الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على 5 حقائب فيها من أصل 24.

المصدر : الأناضول

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