تنزانيا – أكد متحدث باسم الحكومة بتنزانيا إن سامية حسن صلوحي، نائبة الرئيس الراحل ستؤدي اليمين اليوم الجمعة رئيسة للبلاد، في خطوة تاريخية ستجعل منها أول امرأة ترأس البلد الواقع بشرق إفريقيا.

وجاء توليها المنصب بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، عن 61 عاما، بسبب مرض في القلب يوم الأربعاء، بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.

وكتب حسن عباسي، المتحدث باسم الحكومة التنزانية، في تغريدة على “تويتر” صباح اليوم الجمعة أن نائبة الرئيس (61 عاما) ستؤدي اليمين الدستورية في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي .

وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولي التي تبلغ خمس سنوات، والتي بدأت العام الماضي، بعد فوزه بولاية ثانية.

وقالت صلوحي، أمس، في كلمة إلى الشعب: “أعزائي التنزانيين، يحزني أن أبلغكم أن اليوم الموافق 17 مارس 2021 وحوالي السادسة مساء، فقدنا زعيمنا الشجاع، الرئيس جون ماجوفولي، في مستشفى مزينا حيث كان يخضع للعلاج”.

ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أول رئيسة لدولة إفريقية مسلمة ومحجبة.

– ولدت في 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99%.

– تشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2015.

– كانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس.

– مثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية.

– مثلت تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج تنزانيا.

– عملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.

– عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي.

– تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010.

– انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014.

– في نفس العام، تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

– اختارها الرئيس ماجوفولي، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات العامة في البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها في عام 2020.

– متزوجة من حافظ أمير، وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة أبناء بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير، فهي الوحيدة في العائلة التي اتبعت خطى والدتها سياسيا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التنزانية قالت إن سبب وفاة رئيس البلاد، جون ماجوفولي، هو معاناته من مشاكل في القلب، نافية بذلك التقارير التي تحدثت أن سبب وفاته هي إصابته بفيروس كورونا.

ودعت المعارضة، أمس الخميس، إلى أن تؤدي نائبة الرئيس اليمين بسرعة لتجنب فراغ دستوري في البلاد.

المصدر: وكالات

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