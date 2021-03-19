المنامة – وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إن “البحرين تتعرض لتقارير منحازة صادرة من أطراف ومنظمات خارجية وقنوات إعلامية مضللة بقصد التشكيك في الانجازات الوطنية”.

وأضاف الوزير البحريني: “أسجل اعتزازي بالروح الوطنية التي تمثلت في عدم الالتفات لتلك الدعوات وما حملته في طياتها من إساءات للنيل من وحدتنا الوطنية”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف البحريني المسؤول تأكيد على التمسك بالهوية الوطنية وإدراك الجميع بدون استثناء بأهمية دورهم ومسؤوليتهم الوطنية”.

وأكد: “ما نعيشه اليوم من تعاون وتآخ وأمل وطموح يضع الجميع أمام واجبهم الوطني لتعزيز المواطنة والهوية والانتماء، وهذه فرصة وطنية لتعزيز الجبهة الأمنية الداخلية وبناءِ الكوادر الوطنية المخلصة لتكون مرتكزا لمسيرة البناء والتنمية وتعزيز قيم الاخاء والتسامح”.

المصدر: “الوطن”

Share and Enjoy ! 0 Shares