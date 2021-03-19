ليبيا – أكد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة كورونا طرابلس خليفة البكوش أن اللقاحات المضادة لكورونا ستصل مطلع أبريل القادم وتحديدًا في الرابع من الشهر.

البكوش وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن تأجيل موعد استلام اللقاحات من مجموعة كوفاكس عبر منظمة اليونسيف إلى الثامن والعشرين من مارس الجاري، يأتي نتيجة للضغط العالمي على الشركات.

وبين رئيس اللجنة أنهم خاطبوا رئيس الوزراء بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية في الفضاء العام، ومتابعة القيود المتبعة في المطاعم وصالات الأفراح والمآتم؛ للتخفيف من عدد الإصابات.

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