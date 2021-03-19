ليبيا – أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يعلم أن جرائمه لن تمر دون عقاب، والعالم يراقب كل ما يقوم به، على أن يُعاقب على ما قام به من إرهاب وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، وأن هناك الكثير من الأدلة التي تجرّمه أمام العالم.

عبدالرحمن وخلال حديثه لبرنامج “LIVE” الذي بث على قناة “218NEWS” أمس الخميس، أشار إلى قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى ضد رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لارتكابهم جرائم حرب، ما يعني اعترافًا ضمنيًا بأن أردوغان متورط في دعم الإرهاب في ليبيا.

واعتبر مدير المرصد أن هذه الخطوة تعتبر تعزيزًا لمصداقية المرصد فيما قدمه من أخبار عن إرسال المرتزقة.

عبد الرحمن أضاف أن هناك نفاقًا لبعض المنظمات الدولية التي رفضت تغطية إرسال المرتزقة؛ بحجة أن لديهم مكاتب في تركيا تخشى أن تقوم الحكومة التركية بطردها.

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