ليبيا – استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحثهم على التحرك السريع لحل الأزمات الإقليمية، ومن بينها الأزمة الليبية.

بايدن وفي بيان للبيت الأبيض اليوم الجمعة وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية شدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن عدد من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في بورما “ميانمار” وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تريد إظهار قيادة عالمية قائمة على القيم وإعادة التواصل مع المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.