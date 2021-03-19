بعد حديث بوتين عن العبودية والعنصرية بساكي تؤكد أنه على واشنطن التفكير في ذلك

بعد حديث بوتين عن العبودية والعنصرية بساكي تؤكد أنه على واشنطن التفكير في ذلك

واشنطن – اعترفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، تعليقا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العبودية والعنصرية في الولايات المتحدة، بأن لدى واشنطن ما يتعين عليها التفكير فيه.

وفي تعليق على تصريح بوتين أمس الخميس، الذي تحدث فيه عن معاناة الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة إلى الآن من “الظلم والإبادة”، وعن فترة العبودية “الصعبة جدا” و “القاسية جدا” في هذا البلد، قالت جين بساكي: “قبل كل شيء، يمكننا هنا في الولايات المتحدة الانخراط في التفكير الذاتي وإدراك أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة الظلم العنصري وأن نصبح دولة أفضل”، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن أكد التزامه بذلك.

كذلك استبعدت بساكي أن يخفف بايدن من خطابه ضد روسيا، وأكدت في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستبحث عن فرص للتعاون مع روسيا في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي

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