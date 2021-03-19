مصر – بمناسبة عيد الأم، قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق الشهيرة بمصر الاحتفال بهذا اليوم بطريقة خاصة وطريفة، إذ قضت بإرسال رواتب موظفيها لأمهاتهم.

وقالت إدارة الشركة في بيان: “السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد.. بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما”.

وتابعت: “بمناسبة هذا اليوم، عيد الأم، تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا عن يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقديرا من الشركة لهن”.

وقال محمد الأمير، مدير الشركة، لصحيفة “الوطن” المصرية إن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد فريق عمل الشركة البالغ عددهم نحو 14 شخصا، وأضاف: “اتقالت على سبيل الهزار والإدارة قررت تنفيذها امتنانا للأمهات”.

وأشار الأمير إلى أنه “في بداية الأمر، أبدى جميع الموظفين استغرابهم من تلك الفكرة لكنها لاقت قبولا منهم لاحقا”، مشيرا إلى “رد فعل الأمهات الملئ بالسعادة وتعليقهم حول معرفة رواتب أولادهم”.

وأضاف: “جتلنا تعليقات من الأمهات مضمونها إنه أخيرا هعرف مرتب ابني اللي مخبيه عليا”.

المصدر: RT

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