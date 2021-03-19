ليبيا – أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحًا أن الأمر متروك للأمم المتحدة لطلب دعم أوروبا في هذا الشأن.

بوريل وخلال مؤتمر صحفي في مقر عملية إيريني الأوروبية بروما وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة قال: “متأكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيكونوا على استعداد للنظر في هذا الطلب، فيما ينبغي على الأمم المتحدة أن تطلب ذلك”.

وبشأن تعيين مبعوث أوروبي إلى ليبيا، أكد بوريل أنه سيتم تقديم مقترح خلال الأيام القادمة، مضيفًا أن المشكلة تتمثل في وجود العديد من المرشحين الممتازين فيما ينبغي اختيار واحد فقط.

واعتبر أنه من الضروري منع خفر السواحل الليبي من الوقوع في أيدي عملاء أجانب، قائلاً:”ينبغي دعم خفر السواحل الليبي: لا يمكننا المخاطرة بأن ينتهي به الأمر في أيدي عملاء أجانب”.

وأضاف بوريل: “لا توجد لدى عصا سحرية لأجعل المقاتلين الأجانب يرحلون غدًا “، مشيراً إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي في الأراضي الليبية في العام الأخير.

وقال إن بعثة إيريني الأوروبية حققت نتائج ملموسة في رصد انتهاكات الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا الأمر الذي ساهم في الخطوات الإيجابية التي حققها الليبيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأردف: “نحتفل اليوم بمرور عام على انطلاق العملية كانت ولاتزال مهمة صعبة”، موضحاً أن إيريني حققت نتائج ملموسة على الرغم من فيروس كورونا المستجد.

وتابع بوريل: “راقبنا 25 ميناء و 15 مطارًا ومهابط طائرات، فضلاً عن 200 رحلة جوية يشتبه في نقلها شحنات عسكرية إلى ليبيا”.

بوريل أكد أنه جرى إحالة هذه المعلومات لمجموعة خبراء ليبيا عبر أكثر من 20 تقريرًا سريًا، مشيراً إلى أن فريق الخبراء نشر منذ يومين تقريره النهائي الأخير وأقر بدعم عملية إيريني.

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