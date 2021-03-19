ليبيا – أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن قرب زيارة وفود ليبية لبلاده في غضون أيام قليلة، دون أن يبين هوية هذه الوفود التي ستزور الجزائر .

بوقادوم رحب في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية تابعتها صحيفة المرصد بتوحيد المؤسسات السيادية في الجارة الشرقية، لافتًا إلى دور الجزائر في مساعي حل الأزمة؛ لأنها حاضرة بشكل دائم لمساعدة أشقائها، إلا أنها تفضل إبقاء تحركاتها بعيدًا عن الأنظار لأسباب تتعلق بإنجاح جهودهم.

وجدد تأكيداته بشأن عدم إرسال الجزائر للسلاح والعنف إلى ليبيا بل قوافل المساعدات والفرق التقنية للمساعدة في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مبينًا أن الحديث عن أمن الأراضي الليبية مرتبط بنظيرتها الجزائرية، فالحدود المشتركة طويلة وتتطلب مزيدًا من اليقظة.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن بلاده مجبرة على التدخل بوسيلة الوساطة؛ لأن من واجب أي ديبلوماسية تحقيق السلم بين الإخوة لأسباب أساسية مطلقة، مع وجوب أن يفهم الجميع أن هذا الأمر يشكل جزءًا من أمن الجزائر.

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