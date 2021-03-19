ليبيا – أعلنت مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق في البلاد عن تأسيس حراك دعم المسار الانتخابي للمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد الذي حدد ضمن اتفاق جنيف المقرر في الـ24 من شهر ديسمبر القادم، ولأجل تأكيد الموعد المحدد، وضمان عدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف.

الحراك طالب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه الجهات التشريعية بتضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي (تونس – جينيف) بالإعلان الدستوري، لا سيما ما يخص فقرة موعد الانتخابات الرناسية والبرلمانية المحددة في الـ24 ديسمبر 2021، للوصول بليبيا الى الدولة الديمقراطية.

وأوضح منتسبو الحراك الهدف من تأسيس الحراك والمبتغى من اطلاقه المتمثل في التمسك بمبدأ إجراء الانتخابات الرناسية والبرلمانية المبشرة من الشعب، والمزمع عقدها يوم 24 ديسمبر القادم.

وأشار المنتسبين إلى أنه الحراك يسعى إلى توعية الشارع الليبي بأهمية المسار الديمقراطي وخلق وعي شعبي عام للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وممارسة المواطن لحقه المشروع في اختيار من يحكمه، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية.

منستبو الحراك أكدوا في ختام بيانهم على أن باب الاشتراك والعضوية مفتوح لكل الليبيين للتسجيل في هذا الحراك، بشرط أن ينسجم مع أهداف ومبادئ الحراك سالفة الذكر.

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