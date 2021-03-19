أسكتلندا – تعرض حارس مرمى نادي سلافيا براغ التشيكي، أوندري كولار، لإصابة خطيرة، في مباراة فريقه أمام مضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، أمس الخميس، في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وظهر كولار في الدقيقة 61، وهو يحاول التقاط إحدى الكرات داخل منطقة جزاء فريقه، لكن مهاجم نادي رينجرز، كيمار روفي، حاول بدوره الحصول عليها، من خلال القفز في الهواء مع مد قدمه اليمنى إلى الأمام، لتصطدم بوجه حارس سلافيا براغ، بطريقة عنيفة، ما جعل حامي العرين يسقط فاقدا لوعيه.

وأشهر الحكم، بطاقة حمراء مباشرة في وجه كيمار روفي بعد هذا التدخل العنيف، فيما تم نقل الحارس على وجه السرعة لأقرب مستشفى من الملعب لتلقي العلاج.

وانتهت المباراة بفوز سلافيا براغ بهدفين دون رد، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، بعدما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: مواقع التواصل

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