إسبانيا – أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بوجود طريقة قد يلجأ إليها ريال مدريد لاستعادة هدافه التاريخي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى معقله “سانتياغو برنابيو” خلال الصيف القادم.

وأشارت “ماركا” إلى أن هذه الصفقة قد تكون معقدة بالنسبة لرونالدو، بسبب الضرائب المرتفعة في إسبانيا، مقارنة بما يدفعه في إيطاليا، لكن هناك طريقة واحدة للهروب من هذا الأمر.

وأبرزت الصحيفة، تصريحات توني روكا الرئيس التنفيذي لشركة “Himnus Football Lawyers”، الذي قال: “يتمتع رونالدو بنظام ضريبي مميز في إيطاليا”.

وأضاف توني: “رونالدو لم يذهب إلى إيطاليا عن طريق الصدفة، لكن لأنها البلد الذي يتمتع بمعاملة ضريبية أفضل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا”.

ولتوضيح الفارق في الضرائب بين إيطاليا وإسبانيا، يدفع رونالدو 225 ألف يورو للخزانة الإيطالية سنويا على الدخل الذي يصل للبرتغالي والذي يقترب من 40 مليون يورو سنويا، ولكن في إسبانيا قد يصل إجمالي ما يدفعه الدون للضرائب إلى 20 مليون يورو على نفس المبلغ.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن “صاروخ ماديرا” سيهرب من طائلة الفواتير الباهظة لمصلحة الضرائب في إسبانيا، حال انتقل إلى ريال مدريد ووقع على عقد مدته عام واحد فقط، ما يعني أنه سيدفع نسبة 19 % فقط من الدخل الشخصي دون احتساب حقوق الصور.

ولكن حال تنفيذ هذه الحيلة سيضطر رونالدو (36 عاما) للرحيل عن إسبانيا بالكامل قبل 30 يونيو 2022، لأنه سيتحول من غير مقيم إلى مقيم في البلاد.

المصدر: وكالات

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