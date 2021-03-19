خبيرة تتحدث عن تحول في صناعة الطاقة المتجددة سيربك مستقبل الفحم والغاز

خبيرة تتحدث عن تحول في صناعة الطاقة المتجددة سيربك مستقبل الفحم والغاز

روسيا – تحدثت تاتيانا لانشينا، الخبيرة في مركز النمذجة الاقتصادية للطاقة والبيئة (RANEPA) عن تغيرات في صناعة الطاقة المتجددة، التي ستربك مستقبل مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والغاز.

وأفادت الخبيرة بأن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في غضون سنوات قليلة ستكون أرخص من تكلفة توليد الطاقة من الفحم والغاز، وفي بعض الحالات سيكون توليد الطاقة الشمسية أرخص من شبكة الكهرباء الآن.

وقالت: “إذا كنا نتحدث عن آفاق تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية في روسيا فإنها ستكون أرخص من أنواع الوقود الأخرى في غضون سنوات قليلة”.

وأشارت الخبيرة إلى أن تكلفة توليد الطاقة من الغاز انخفضت خلال السنوات العشر الماضية بنحو 30% بينما تراجعت تكلفة توليد الطاقة من الرياح بنحو 3 مرات، أما كلفة توليد الطاقة الشمسية فقد هبطت بحوالي 10 مرات.

وأكدت الخبيرة أن قطاع الطاقة المتجددة في روسيا سيستمر في التطور، إذ أن الانتقال إلى مصادر طاقة متجددة يصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتدفع 11 روبلا لكل كيلوواط/ ساعة، بينما بإمكانها أن تضع ألواحا شمسية، حينها سيكلفها الكيلوواط نحو 4 – 5 روبلات.

المصدر: نوفوستي

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