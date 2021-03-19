ليبيا- أدلى مدير مرصد شمال إفريقيا والساحل في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية مارك ميكاليف بدلوه حول تطورات أوضاع ليبيا.

وأشار ميكاليف في تصريحات صحفية لموقع “لوفين مالطا” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إلى أن ما يجري في ليبيا حاليًا من أحداث يمثل تطورًا مهمًا للغاية، مؤكدًا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تمكن من كسب دعم القوى السياسية في غرب البلاد وشرقها.

وأضاف ميكاليف أن هذا المكسب لم يحدث من قبل؛ لأن حكومة الوفاق فشلت في الحصول على موافقة مجلس النواب وثقته، بسبب المناخ السياسي السائد في وقتها. مبينًا أن عاملًا آخر سهل عمل الدبيبة، فوصوله للسلطة كان مفاجأة كبيرة، فهو تاجر سياسي يعي جيدًا الكيفية التي تعمل من خلالها ليبيا.

وأوضح ميكاليف أن الدبيبة لم يكن المرشح المفضل لهذه الوظيفة، ولهذا يعد الشخصية التي لا يمكن الانقسام بشأنها، مؤكدًا أن كون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ينحدر من أسرة داعمة لثورة الـ17 من فبراير عام 2011 لا يخفي حقيقة كونه مقربًا من نظام العقيد الراحل القذافي.

وأكد ميكاليف أن هذا الأمر كان من الممكن أن يعرض الدبيبة للانتقاد، فيما تم العودة بالكثير من الشخصيات الفاعلة في عهد العقيد الراحل القذافي إلى العملية السياسية، في وقت تتطلع فيه ليبيا إلى إعادة بناء نفسها وإزالة الدمار الذي لحق بها بسبب النزاعات المسلحة.

وأضاف ميكاليف أن الدبيبة يواجه وجود مشاكل هيكلية عميقة يجب معالجتها كأولوية، فيما تكافح البلاد على جبهات أخرى متعددة، منها وباء كورونا وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. واصفًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصانع صفقات مطالب بعدم الإنجراف بعيدًا في طريق منح التعهدات.

وتوقع ميكاليف ألّا يتم إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل لوجود العديد من القضايا المُلحّة الأخرى التي يجب التعامل معها من قبل، في وقت يجب أن يتعلم فيه الدبيبة الكثير عن السياسة الدولية، مع توقعات مفادها أن تؤدي حكومة الوحدة الوطنية إلى ليبيا أكثر تماسكًا.

ترجمة المرصد – خاص

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