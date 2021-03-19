ليبيا – بعث العميد المكلف لبلدية سبها إبراهيم حامد الشاوش إخطارًا لمديري مكاتب القطاعات والإدارات والهيئات والمصارف التجارية بالبلدية حول وباء كورونا.

الإخطار الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد مدد الإقفال العام في مدينة سبها لمدة أسبوع اعتبارًا من الخميس الـ18 من مارس الجاري وحتى الـ25 منه؛ نظرًا لازدياد الحالات المصابة بوباء كورونا داخل البلدية ودخولها في ذروة الجائحة، مطالبًا بإجراء تغيير في مواعيد الدوام الرسمي بالقطاعات والمصارف التجارية والإدارات.

وأضاف الإخطار أن الدوام سيكون من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا، مع وجوب تحديد عدد الموظفين بشكل يومي وفق جدول زمني وبأقل عدد ممكن، وبما يضمن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ودعا الشاوش الإدارات والقطاعات والهيئات والمصارف التجارية إلى الالتزام بما جاء في رسالة التمديد.

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